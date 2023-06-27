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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خالد عكاشة: أي هزة تضرب النظام السياسي الروسي أمر غير مرغوب

خالد عكاشة
خالد عكاشة

علق العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على تداعيات الأحداث الروسية الأخيرة بشأن تمرد قوات فاجنر، مشيرا إلى أن هناك تخوف على مسرح العمليات في الداخل الروسي. 

 

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وأشار عكاشة، خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "ten"، إلى ان الهزة التي تحدث في الداخل الروسي قد يكون لها تأثير على امدادات الغذاء العالمي، ومستوى أسعار السلع الاستراتيجية.

 

ونوه بأن أي اضطراب في النظام السياسي الروسي من الممكن أن يؤثر سلبيا على هاتين القضيتين، حيث ما فعله فاجنر جعل العالم يقف على أطراف أصابعه لمدة 24 ساعة، حيث أن أي هزة تضرب النظام السياسي الروسي أمر غير مرغوب على الإطلاق.

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