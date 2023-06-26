إمام وخطيب مسجد الحسين يقدم نصائح هامة للمسلمين لقضاء يوم عرفة .. فيديو

أكد الشيخ مصطفى عبد السلام، إمام وخطيب مسجد الحسين، أنه ينبغي على المسلم خلال يوم عرفة أن يبدأ بتوبة نصوحة مع الله سبحانه وتعالى لأن يوم عرفة يوم مشهود.

وقال مصطفى عبد السلام، خلال لقاء له لبرنامج واحد من الناس"، عبر فضائية "الحياة"، أن الله سبحانه وتعالى يتنزل إلى السماء الدنيا في يوم عرفة، لذا لا بد أن يكون الصيام كاملا عما حرمه الله سلحانه وتعالى.

لا بد أن يقوم المسلم بصلاة الفجر جماعة، والمكوث في قراءة القرأن والأدعية حتى شروق الشمس، لأنها تعادل حجة تامة كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

يستجيب الدعاء

وأشار مصطفى عبد السلام إلى أن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء في هذ اليوم المشهود.4