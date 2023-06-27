كواليس رحيل ثنائي الزمالك.. واقتراب بن شرقي من بيراميدز

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن إدارة الزمالك تجاهلت ملف تجديد عقود سيف جعفر ويوسف أسامة منذ فترة طويلة، رغم أنهما من أبناء النادي، وظهرا بمستوى طيب منذ الموسم الماضي، مشددًا على أنه كان يجب التجديد لهما منذ موسم كامل.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "مسئولي الزمالك (استصغروا) سيف ويوسف، وتجاهلوا ملف تجديد عقودهما، ويوسف أسامة كان يتقاضى 70 ألف جنيه فقط، ولذلك كانت المؤشرات واضحة بشأن رحيل اللاعبين، ولم تعد مقولة (أبناء النادي) تصلح في الوقت الراهن".

وأضاف: "يوسف أسامة وسيف جعفر حصلا على مقدمات عقودهما من بيراميدز منذ فترة طويلة، بل وقاموا بصرف جزء كبير منها، والزمالك تجاهل الثنائي لفترة طويلة، رغم أنهما مستقبل الفريق الأبيض، وكان مستواهما جيدا خلال الفترة الماضية، ورغم ذلك يتم استبعادهما من المباريات بعد ذلك، خاصة سيف، الذي تألق في مباراة الترجي، ثم جلس احتياطيا".

وواصل: "فكرة تجميد سيف جعفر أو يوسف أسامة لن تُجدي في الوقت الحالي، والثنائي انتهى مصيرهما مع الزمالك، ولن يدخلا النادي مُجددًا، وثقافة استمرار الاعتماد على اللاعبين حتى آخر ثانية في عقودهما، غير موجودة في مصر، وصعب يتكرر ما حدث مع أحمد فتحي عند رحيله من الأهلي".

وأكمل: "عقود سيف وأسامة صغيرة للغاية، وبالتالي لن يفرق معهما أي عقوبات توقعها إدارة الزمالك، حتى لو قامت بخصم العقد كاملا".

وتابع: "بيراميدز دخل في صفقات قوية خلال الفترة المقبلة، ويفاوض في الوقت الحالي أشرف بن شرقي، وبات قريبا للغاية من التوقيع مع الفريق السماوي، والذي يحصل على راتب كبير".

واختتم حديثه: "هناك أزمة بالتأكيد في ظل وجود رمضان صبحي، مع ضم بن شرقي ويوسف أسامة نبيه، كما أن بيراميدز يضم لاعبين كثيرين في وسط الملعب في نفس مركز سيف جعفر".