أخبار السيارات | تحذير للسائقين.. بلاش تأكل لحمة وأنت مسافر.. مزاد جديد لـ جمارك مطار القاهرة في يوليو

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

مزاد جديد لـ جمارك مطار القاهرة في يوليو .. تفاصيل

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن إقامة فعاليات مزاد جديد للسيارات يوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو، تابع لجهات حكومية.

تحذير لسائقي السيارات.. بلاش تاكل لحمة وأنت مسافر

تزداد فترات الاعياد نسب السفر بين المدن وبعضها لقضاء اوقات سعيدة او زيارة الاقارب ، ومع دخول عيد الاضحى المبارك ، يستعد العديد من الاشخاص للاستمتاع بهذه الجولات على الطريق .

لأول مرة بالسعودية.. استخدام «الدرون» في فحص وتقييم الطرق

أعلنت المملكة العربية السعودية ، من خلال الهيئة العامة للطرق، خلال موسم الحج لعام 2023، عن الاستخدام الأول في المملكة لطائرات الدرون في فحص وتقييم شبكة الطرق بالمشاعر المقدسة في مكة المكرمة .

سعر ومواصفات سيات إبيزا في مصر .. تفاصيل

تعتبر شركة سيات من أكبر الشركات تواجدا داخل السوق المحلى المصرى للسيارات وأقدمها ، حيث قدمت العديد من الطرازات التى اعتمد عليها المصريون على مر السنين .

بالسعر والمواصفات .. قائمة فولفو 2023 في مصر

أعلن وكيل سيارات فولفو فى مصر، عن زيادة سعرية خلال الأيام الماضية لطرازاته ، ضمن الزيادات التي شهدتها العديد من السيارات خلال هذه الفترة.

لدعم القوة الخارقة .. فولكس واجن تطور منصة جديدة للسيارات الكهربائية

أعلنت مجموعة فولكس واجن مسبقاً عن خطط لتطوير منصة جديدة للسيارات الكهربائية باسم SSP في عام 2021 بقوة تصل إلى 1,100 حصان، وكان من المفترض إطلاقها في عام 2026، ولكن بسبب العديد من المشكلات الداخلية تم تأجيل المشروع لعام 2028 أو 2029.