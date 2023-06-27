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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لوبي آسيا تضغط من أجل تخفيف قواعد الإدراج في الخارج للصين

صدى البلد

قالت أكبر مجموعة ضغط مالي في آسيا يوم الثلاثاء إن قواعد الإدراج في الخارج الجديدة للشركات المحلية جعلت المصرفيين والمحامين الذين يعملون في القوائم غير متأكدين من كيفية تحمل الالتزامات وكيفية تجنب خرق القواعد المشددة السرية.

تدخل قواعد الصين التي طال انتظارها لإدراج البورصة الخارجية حيز التنفيذ في 31 مارس كجزء من تشديد بكين التنظيمي على الإدراج عبر الحدود بعد سنوات من نهج عدم التدخل.

تضم مجموعة اللوبي ASIFMA (رابطة صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية في آسيا) البنوك الاستثمارية العالمية الرائدة Goldman Sachs (GS.N) و JPMorgan Chase & Co (JPM.N) و UBS Group (UBSG.S) من بين أكثر من 170 شركة مالية. من أعضاء الجمعية.

هناك 'الكثير من التوتر' بين المصرفيين والمحامين والمحاسبين الذين يتعين عليهم الآن التعهد رسميًا مع منظم الأوراق المالية الصيني في غضون ثلاثة أيام من الإدراج في الخارج بأنهم يضمنون 'مصداقية ودقة واكتمال' عملهم ، ليندون تشاو ، وقال العضو المنتدب لقسم الأسهم وما بعد التداول في ASIFMA لرويترز.

وقال تشاو إن ASIFMA أعربت عن هذه المخاوف أمام لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) في اجتماع عقد مؤخرًا ، مضيفًا أن الهيئة الرقابية تدرك التحديات الناشئة عن نظام الإدراج الجديد وتعهدت ببذل جهود لتقديم حل.

كما طالبت لجنة CSRC في قاعدة سرية موازية صدرت في نهاية فبراير / شباط ، بالاحتفاظ بـ 'أوراق العمل' - الوثائق التي تنتجها البنوك ومقدمو الخدمات الآخرون في الداخل أثناء عملية الإدراج - في الداخل ، حيث عززت بكين الرقابة على جميع أنواع عمليات نقل البيانات الحدودية.

قال تشاو إن مفهوم مثل هذه الأوراق معرّف بشكل غامض ، وأدى أيضًا إلى نشوء نزاعات بين البنوك الاستثمارية وشركات المحاماة حول الجانب الذي كان مسؤولاً بشكل أساسي عن تخزين المستندات.

وأضاف أن الاحتفاظ بالمعلومات بالكامل داخل البلاد سيتعارض مع متطلبات السلطات الخارجية مثل تلك الموجودة في نيويورك وهونج كونج ، وهما أكبر مكانين لإدراج الشركات الصينية التي تتطلع إلى زيادة رأس المال عبر عروض الأسهم.

وقال تشاو 'هذا ليس جيدًا للصين. إنه ليس جيدًا للشركات الصينية التي تحتاج إلى الحصول على رأس مال من العالم'.

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