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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

دار الشروق تصدر رواية الورّاق للكاتب يوسف زيدان.. تعرف عليها

صدى البلد

صدر حديثا عن دار الشروق رواية «الورّاق» لـ يوسف زيدان، وأصبحت متاحة الآن في جميع فروع مكتبات الشروق والمكتبات الكبرى.

عن الرواية:

عاش علاء الدين «ابن النفيس» ثمانين عامًا، عاصر خلالها من أهوال الأحوال والأحداث الجسام، قدرًا هائلًا: الحروب الصليبية والحملة السابعة المريعة على دمياط وشمال مصر، غزو المغول وسقوط بغداد على يد هولاكو، صراعات السلطة بين الجيل الأخير من الأيوبيين والجيل الأول من الحكام المماليك، ثورة حصن الدين ثعلب، المصادمات الشديدة بين أقطاي وأيبك وقطز وبيبرس وقلاوون..

وكان «العلاء ابن النفيس» قريبًا من ذلك كله، فقد كان الطبيب الخاص للظاهر بيبرس، ورئيس أطباء مصر والشام.. ومع اضطراب أحوال زمانه، لم يتوقف يومًا عن التأليف في الطب والفكر وعلوم عصره، وترك لنا من بعده آلاف الصفحات.. فكيف عاش «ابن النفيس» وما الذي أملاه من وقائع حياته على «الورَّاق» الذي يصغره بأربعين عامًا، وعاش أربعين عامًا بعده؟ هذا ما تحكيه هذه الرواية.

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 عن يوسف زيدان:

مفكر وروائي مصري مرموق، حصل بعد الدكتوراه على درجة الأستاذية في الفلسفة وتاريخ العلوم. صدر له حتى الآن أكثر من سبعين كتابًا، تنوَّعت بين الإبداع الروائي والمجموعات القصصية والبحوث التاريخية والفلسفية. نالت أعماله جوائز دولية عديدة، منها: جائزة «عبد الحميد شومان» للعلماء العرب الشبان (الأردن)، جائزة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية (الكويت)، جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في مجال الفقه الطبي وأصول فن تحقيق المخطوطات.. ونالت روايته الأشهر «عزازيل» عدة جوائز عالمية: الجائزة العالمية للرواية العربية / البوكر (2009)، وجائزة أنوبي (2012)، وجائزة بانيبال (2013).

 

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