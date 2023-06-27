إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالشرقية

أصيب 7 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث انقلاب ميكروباص أعلي الطريق الإقليمي – ديرب نجم – السنبلاوين أمام برتكيم وتم نقل المصابين الي مستشفي ديرب نجم وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي ديرب نجم بإستقبال كلا من "اسلام ر ح" 23 سنة مقيم المنصورة مصابا بكدمات بالجسم واشتباه خلع بالكتف الأيسر و"محمد ع خ" 24 سنة مقيم ابو داود مصابا بكدمات بالجسم وجرح باليد اليمني و"سماح ح ع" 45 سنة مقيمة بلبيس و"سمير ل ح م" 64 سنة مقيم السنبلاوين و" مصطفى م ص" 30 سنة مقيم السنبلاوين و"ولاء ع ع" 19 سنة مقيمة جنوب سيناء و"أحمد ح ا" 42 سنة مقيم السنبلاوين مصابين بكدمات بالجسم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي – ديرب نجم – السنبلاوين أمام بتروكيم وتم نقل المصابين إلى مستشفي ديرب نجم وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.