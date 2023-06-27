مصرع شخص في حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية بالشرقية

لقى شخص مصرعه إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع موتوسيكل بطريق بلبيس اتجاه السلام امام شركة للصناعات الكيماوية تم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي الخانكة تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد إستقبال مستشفي الخانكة "محي ا ع" 29 سنة مقيم الخانكة "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعه إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع موتوسيكل بطريق بلبيس اتجاه السلام امام شركة للصناعات الكيماوية وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .