قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل البسلة باللحمة و الجزر.

طريقة عمل البسلة باللحمة و الجزر

المكونات:

نصف كيلو بسلة خضرا

نصف كيلو لحمة مكعبات

بصلة كبيرة مفرومة

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمنة

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

كوب ونص عصير طماطم

ملح وفلفل أسود

رشة سكر صغيرة

رشة بهارات لحمة

شطة حسب الرغبة

طريقة التحضير:

1 في حلة على النار نحط الزيت أو السمنة ونشوّح البصل لحد ما يدبل.

2 نضيف اللحمة ونقلّب لحد ما يتغير لونها، ونضيف الملح والفلفل وبهارات اللحمة.

3 نضيف الثوم ونقلب تقليبة سريعة، وبعدها الصلصة ونسيبها دقيقة تفتح لونها.

4 نضيف عصير الطماطم ورشة السكر، ونسيب اللحمة تستوي نص سوى.

5 نضيف البسلة ونقلب بهدوء.

6 ننقل الخليط لطاجن فرن، وندخله فرن مسخن مسبقًا على حرارة 180 درجة من 30 لـ 40 دقيقة لحد ما يتسبك ويستوي تمام