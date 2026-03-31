قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل البسلة باللحمة و الجزر.
المكونات:
نصف كيلو بسلة خضرا
نصف كيلو لحمة مكعبات
بصلة كبيرة مفرومة
2 ملعقة كبيرة زيت أو سمنة
2 فص ثوم مفروم
2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
كوب ونص عصير طماطم
ملح وفلفل أسود
رشة سكر صغيرة
رشة بهارات لحمة
شطة حسب الرغبة
طريقة التحضير:
1 في حلة على النار نحط الزيت أو السمنة ونشوّح البصل لحد ما يدبل.
2 نضيف اللحمة ونقلّب لحد ما يتغير لونها، ونضيف الملح والفلفل وبهارات اللحمة.
3 نضيف الثوم ونقلب تقليبة سريعة، وبعدها الصلصة ونسيبها دقيقة تفتح لونها.
4 نضيف عصير الطماطم ورشة السكر، ونسيب اللحمة تستوي نص سوى.
5 نضيف البسلة ونقلب بهدوء.
6 ننقل الخليط لطاجن فرن، وندخله فرن مسخن مسبقًا على حرارة 180 درجة من 30 لـ 40 دقيقة لحد ما يتسبك ويستوي تمام