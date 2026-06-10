القبض على قائد توك توك صدم سيارة وتعدى على صاحبها بالسب بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قائد مركبة "توك توك" لقيامه بالتعدى عليه بالسب وإحداث تلفيات بسيارته بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (سائق - مقيم بالقليوبية) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 6 الجارى حال سيره بالسيارة ملكه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث قام قائد مركبة "توك توك" بالإصطدام بسيارته من الخلف وإحداث تلفيات بها وحال معاتبته قام بالتعدى عليه بالسب.





أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو ، وقائدها (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.





تم التحفظ على المركبة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.