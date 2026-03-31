التهاب السحايا .. خطر صامت يهدد الدماغ والحبل الشوكي

رنا عصمت

التهاب السحايا هو التهاب يصيب الأغشية الثلاثة التي تحيط بالدماغ والحبل الشوكي، وتُعد هذه الحالة خطيرة وقد تهدد الحياة إذا لم تُشخّص وتُعالج بسرعة.

يمكن أن يحدث بسبب:

-عدوى: مثل الفيروسات أو البكتيريا أو الطفيليات.

-أسباب غير معدية: مثل السرطان أو إصابات الرأس.

قد تختلف الأعراض حسب العمر، وتشمل:

-الحمى.

-تيبّس الرقبة.

-الحساسية للضوء.

-الصداع.

-الغثيان أو القيء.

-الارتباك أو تغيّر الحالة الذهنية.

-الخمول الشديد أو صعوبة الاستيقاظ.

-فقدان الشهية

أعراض خاصة بالرضّع:

-انتفاخ المنطقة اللينة في الرأس (اليافوخ)

-ضعف الرضاعة.

-التهيّج.

-النعاس أو صعوبة الاستيقاظ.

-قلة النشاط أو بطء الاستجابة.

إذا ظهرت أي من هذه الأعراض، يجب التوجه فورًا إلى مقدم الرعاية الصحية لتشخيص الحالة وتحديد السبب وبدء العلاج المناسب.

تختلف طرق الإصابة حسب السبب، ومنها:

-العدوى البكتيرية أو الفيروسية التي تنتقل من شخص لآخر.

-تناول طعام ملوث.

-استنشاق فطريات من البيئة.

-كمضاعفات لحالات غير معدية مثل السرطان أو الذئبة.

-بعد إصابة في الرأس أو جراحة في الدماغ.

-كأثر جانبي لبعض الأدوية.

يعتمد العلاج على السبب، ويشمل:

-المضادات الحيوية للحالات البكتيرية.

-مضادات الفطريات للحالات الفطرية

-مضادات الفيروسات في بعض الحالات مثل الهربس أو الإنفلونزا.

-الكورتيكوستيرويدات لتقليل الالتهاب.

-السوائل الوريدية لمنع الجفاف.

التهاب السحايا خطر صامت يهدد الدماغ والحبل الشوكي اعراض التهاب السحايا اسباب التهاب السحايا اعراض التهاب السحايا للرضع

