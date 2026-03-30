التهاب السحايا.. مرض خطير يبدأ بأعراض بسيطة

الالتهاب السحائي من الأمراض الخطيرة التي تصيب الأغشية المحيطة بالمخ والحبل الشوكي، وقد تتطور أعراضه بسرعة، لذلك يحتاج إلى تشخيص وعلاج فوري لتجنب المضاعفات.

أسباب الالتهاب السحائي

تختلف أسباب الإصابة حسب نوع العدوى، ومن أبرزها:

عدوى بكتيرية: وهي الأخطر، مثل المكورات السحائية أو الرئوية.

عدوى فيروسية: وهي الأكثر شيوعًا وغالبًا تكون أقل خطورة.

عدوى فطرية: نادرة وتحدث غالبًا لضعاف المناعة.

في بعض الحالات قد يحدث بسبب إصابة في الرأس أو ضعف جهاز المناعة.

الأعراض

تظهر الأعراض بشكل مفاجئ في كثير من الأحيان، وتشمل:

ارتفاع شديد في درجة الحرارة

صداع قوي ومستمر

تيبّس الرقبة (صعوبة تحريكها)

القيء والغثيان

الحساسية الشديدة للضوء

تشوش أو صعوبة في التركيز

تشنجات في الحالات المتقدمة

عند الأطفال: بكاء مستمر، خمول، وانتفاخ في اليافوخ

طرق الوقاية

للوقاية من المرض يُنصح بـ:

الحصول على التطعيمات، خاصة ضد البكتيريا المسببة

غسل اليدين بانتظام

تجنب الاختلاط مع المصابين

تقوية المناعة بالتغذية الصحية

عدم مشاركة الأدوات الشخصية

العلاج

يعتمد العلاج على سبب الإصابة:

البكتيري: يحتاج إلى مضادات حيوية قوية داخل المستشفى بشكل عاجل

الفيروسي: غالبًا يُعالج بالراحة والسوائل، وفي بعض الحالات أدوية مضادة للفيروسات

الفطري: يُعالج بأدوية مضادة للفطريات

متى يجب الذهاب للطبيب؟

يجب التوجه فورًا للطبيب أو المستشفى عند ظهور:

حرارة مرتفعة مع صداع شديد

تيبّس في الرقبة

فقدان الوعي أو تشنجات