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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة رضيع سقط من الطابق الثاني بمنزل أسرته في الشرقية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصيب طفل يبلغ من العمر عام ونصف بما بعد الارتجاج وسحجات بالجسم إثر سقوطه من الدور الثاني بمنزل أسرته بقرية دهمشا دائرة مركز مشتول السوق وتم نقل المصاب إلي مستشفى مشتول السوق وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى مشتول السوق باستقبال " عبد الرحمن خ م" سنة ونصف مصاباً ما بعد الارتجاج وسحجات بالجسم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

 

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وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابته اثر سقوطه من الدور الثاني بمنزل اسرته بقرية دهمشا دائرة مركز مشتول السوق وتم نقل المصاب الي مستشفى مشتول السوق وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

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