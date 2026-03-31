طه جبريل
ترامب: على الدول المتضررة من إغلاق مضيق هرمز السيطرة على المضيق بنفسها

 دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الدول المتضررة من إغلاق مضيق هرمز بالخليج مع استمرار الحرب فى المنطقة، إلى الذهاب والسيطرة على هذا الممر الحيوي الذي يمر عبره 20% من شحنات النفط والغاز حول العالم.
وقال ترامب -في منشور على منصة "تروث سوشال" اليوم /الثلاثاء/- على الدول المتضررة والتي تواجه صعوبة في الحصول على وقود الطائرات نتيجة الوضع في مضيق هرمز، مثل المملكة المتحدة، والتي رفضت المشاركة في عمليات الضغط على إيران، أن تفكر في خيارين: الأول، شراء الوقود من الولايات المتحدة حيث يتوفر بكثرة، والثاني: الذهاب إلى المضيق والسيطرة عليه".
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن ترامب أبلغ مساعديه بأنه مستعد لإنهاء الحملة العسكرية الأمريكية على إيران حتى إذا ظل مضيق هرمز مغلقا جزئيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن استعادة العمليات الطبيعية في المضيق، لم يكن ضمن الأهداف الأساسية للحرب بالنسبة للولايات المتحدة؛ وأن ترامب ومساعديه رأوا أن مهمة فتح المضيق ستوسع نطاق الصراع خارج الإطار الزمني الذي حدده للحرب، من أربعة إلى ستة أسابيع، لافتة إلى أن ترامب ركز على تحقيق أهدافه الأساسية: إضعاف البحرية الإيرانية ومستودعات الصواريخ، وتقليل الأعمال العدائية، مع ممارسة الضغط الدبلوماسي على طهران لاستئناف حرية التجارة.. لقد تم إلحاق الضرر بإيران بشكل أساسي. الجزء الصعب انتهى؛ اذهبوا واحصلوا على نفطكم بأنفسكم.
واعتبرت " وول ستريت جورنال" أن ترامب وفريقه يعتبرون المضيق أكثر أهمية لدول أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، وليس حيويا لاحتياجات الطاقة الأمريكية، مشيرة إلى ماصرحت به المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بأن الولايات المتحدة تعمل على "استعادة العمليات الطبيعية" في المضيق، لكنها لم تدرج فتحه ضمن أهداف الحرب الأساسية.
 

