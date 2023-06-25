مصرع شخص في حادث انقلاب موتوسيكل بالشرقية

لقي شخص مصرعه إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل بالطريق الإقليمي ديرب نجم الزقازيق ، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى ديرب نجم تحت تصرف النيابة العامة، وجاري تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى ديرب نجم باستقبال "محمد ع م" ٢٣ سنة "جثة هامدة" وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابته التي أودت بحياته اثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل بالطريق الإقليمي ديرب نجم الزقازيق، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى ديرب نجم تحت تصرف النيابة العامة ، وجاري تحرير محضر بالواقعة.