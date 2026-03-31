الإمارات تعلن زيادات كبيرة في أسعار الوقود لشهر أبريل 2026

أفادت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات بتحديد التعرفة الجديدة للجازولين والديزل لشهر أبريل 2026، مع تسجيل ارتفاعات ملحوظة مقارنة بأسعار مارس الماضي، إذ تراوحت نسب الزيادة بين 30% و72%.

ووفقاً لما نقلته صحيفة "الإمارات اليوم"، جاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي: الديزل بسعر 4.69 درهم لكل لتر بزيادة بلغت 72.4%، البنزين سوبر 98 بسعر 3.39 درهم للتر بارتفاع 30.8%، البنزين خصوصي 95 بسعر 3.28 درهم للتر بزيادة 32.2%، بينما ارتفع سعر البنزين إي بلس 91 إلى 3.20 درهم للتر، بنسبة زيادة 33.3%.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل موجة صعود حادة في أسعار النفط، نتيجة استمرار تعطل مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من الإنتاج النفطي العالمي، ما انعكس مباشرة على صادرات دول الخليج.