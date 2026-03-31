بعد واقعة الاعتداء داخل مركز شباب دار السلام.. الآباء تطالب بتعديل قانون الأسرة: "القانون لا ينصفنا"

شهد مركز شباب دار السلام واقعة مؤسفة ومثيرة للقلق، تمثلت في تعرض أحد الآباء لاعتداء مفاجئ من قبل طليقته ووالدها، وذلك أثناء حضوره لتنفيذ حكم الرؤية الصادر له قانونا.

ووفقا للوقائع، حضر الأب إلى مقر المركز في الموعد المحدد لممارسة حقه في رؤية أطفاله، إلا أنه فوجئ بتصاعد حدة التوتر مع طليقته، ليتطور الأمر بشكل غير متوقع إلى اعتداء لفظي وجسدي من جانبها بمشاركة والدها.

وقد أسفر هذا التصرف عن حالة من الذهول والاستياء بين الحاضرين، خاصة وأن الواقعة حدثت في مكان مخصص لتنفيذ أحكام الرؤية، والذي يفترض أن يوفر بيئة آمنة ومحايدة لجميع الأطراف.

وفي هذا الصدد، يقول عبدالرحمن فايز، أحد شهود العيان، إن قانون حضانة الأم لا يحقق التوازن الكافي بين حقوق الأب وحقوق الطفل، والأب بصفته أحد الركائز الأساسية في حياة أبنائه، من حقه أن يكون له دور أكبر في رعايتهم والمشاركة في تربيتهم، وليس الاكتفاء بحقوق محدودة في الرؤية فقط.

وأضاف فايز- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن يجب أن يكون هناك إعادة النظر في قوانين الرؤية والحضانة، بحيث تكون أكثر عدالة وتوازنا، وتخدم مصلحة الطفل أولا، مع الحفاظ على حقوق كلا الوالدين بشكل منصف.

وتثير هذه الحادثة العديد من التساؤلات حول مدى الالتزام بالقوانين المنظمة لتنفيذ أحكام الرؤية، وضرورة توفير الإشراف الكافي لضمان عدم وقوع مثل هذه التجاوزات، حفاظا على حقوق جميع الأطراف، وبالأخص مصلحة الأطفال الذين قد يتأثرون نفسيًا بمثل هذه السلوكيات.

والجدير بالذكر، أن ينتظر أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، لضمان محاسبة المسؤولين عنها ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقانون واحترام حقوق الطرفين في إطار من الهدوء والاحترام المتبادل.