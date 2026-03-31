أحمد عبدالله محمود يمتثل للتحقيق في نقابة المهن التمثيلية ويقدم اعتذارا رسميا لأسرة رشدي أباظة

خضع الفنان أحمد عبدالله محمود لجلسة تحقيق داخل مقر نقابة المهن التمثيلية، على خلفية أزمة تصريحاته عن الفنان الراحل رشدي أباظة، والتي أثارت جدلًا مؤخرًا، بينما حرص على توضيح موقفه وتقديم اعتذار رسمي.

وخلال التحقيق، أكد أحمد عبدالله محمود احترامه الكامل للفنان الراحل رشدي أباظة، مشددًا على أن الراحل يعد أحد أعمدة السينما المصرية، وقال إنه يكن له تقديرًا كبيرًا على المستويين الفني والشخصي.

كما وجّه الفنان اعتذارًا صريحًا لأسرة الراحل، مؤكدًا احترامه الكامل لهم، إلى جانب اعتذاره للأسرة الفنية بالكامل، ولنقابة المهن التمثيلية التي وصفها بأنها نقابته التي يعتز بالانتماء إليها.

وخصّ بالاعتذار نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، وأعضاء مجلس إدارة النقابة، تقديرًا لدورهم في الحفاظ على قيم ومكانة المهنة.

وأكدت نقابة المهن التمثيلية تمسكها بثوابتها الراسخة، وفي مقدمتها احترام وتقدير رموز الفن ورواده من عمالقة السينما المصرية، مشددة على ضرورة الالتزام بقيم المهنة والحفاظ على تاريخها ومكانة رموزها لدى الأجيال المختلفة.