قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

الدقهلية: قافلة خدمية لتنمية الأسرة بدكرنس لتغطية جميع الوحدات الصحية

قافله طبيه
قافله طبيه

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على استمرار القوافل المجانية لخدمة المواطنين خاصة في المناطق البعيدة، وتوفير الخدمات المجانية لهم في أماكن إقامتهم، في إطار خطة القوافل التابعة لمديرية الصحة، وخاصة قوافل تنمية الأسرة والصحة الانجابية.

وذلك فى  إطار تعليمات  الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وتعليمات  الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان والمشرف على المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية، بشأن التوسع في إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق الأكثر احتياجًا.

و أعلن الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن تدشين قافلة خدمية مكثفة بإدارة دكرنس الصحية، لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 31 مارس حتى 2 أبريل 2026، وذلك لتغطية كافة الوحدات الصحية التابعة للإدارة، إلى جانب مستشفى دكرنس العام.

وأوضح وكيل الوزارة أن القافلة تستهدف الوصول إلى السيدات في المناطق الأولى بالرعاية، والعمل على تلبية الاحتياجات غير الملباة، من خلال تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بشكل مجاني وبجودة عالية، بما يسهم في تحسين الخصائص السكانية والارتقاء بصحة الأسرة.

وأشار “الجزار” إلى أن القافلة تتضمن تشغيل ما بين 3 إلى 4 عيادات متنقلة، تقدم حزمة متكاملة من الخدمات الطبية، تشمل خدمات تنظيم الأسرة، والمشورة الطبية، ومتابعة الحمل، وكشف الأطفال، إلى جانب دعم الفرق الثابتة داخل الوحدات الصحية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.

وأضاف أنه سيتم دعم القافلة بعدد 2 طبيبة أخصائية نساء وتوليد، للتعامل مع حالات الإحالة، وتقديم خدمات الوسائل طويلة المفعول، من بينها تركيب كبسولات الإمبلانون واللوالب، من خلال التواجد اليومي بإحدى القرى على مدار أيام القافلة، بما يضمن تغطية كافة المناطق المستهدفة داخل نطاق الإدارة الصحية.

وأكد وكيل الوزارة على أهمية التنسيق الكامل بين إدارة تنظيم الأسرة والفرق الطبية المشاركة، لضمان حسن تنظيم العمل وتحقيق المستهدفات، إلى جانب تكثيف جهود التوعية والتثقيف الصحي للسيدات في سن الإنجاب، بما يعزز الوعي بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

وأكد “الجزار” استمرار مديرية الصحة بالدقهلية في تنفيذ القوافل الخدمية بكافة الإدارات الصحية، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا، بما يضمن وصول الخدمة الطبية لكل مواطن وتحقيق العدالة الصحية على مستوى المحافظة.

الدقهليه محافظه دكرنس حملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

