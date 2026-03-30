الداخلية تكشف حقيقة خلافات سيدة مع عدد من الأشخاص على قطعة أرض بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء القائمة على النشر بقيام عدد من الأشخاص بـ"سرقة محصول قطعة أرض زراعية مملوكة لها" بالدقهلية.

وبالفحص؛ تبين وجود خلافات حول قطعة أرض زراعية "كائنة بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية" بين الشاكية وأحد الأشخاص قام بشرائها منها، ورغبتها فى عدم إتمام عملية البيع "محرر بشأنها عدة محاضر" وقيام الأخير ببيعها للأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو، والذين تم تصويرهم حال تواجدهم بقطعة الأرض لجمع المحصول، وتم ضبطهم (4 أشخاص – مقيمون بدائرة المركز) أفادوا بقيامهم بشراء قطعة الأرض محل النزاع من الشخص سالف الذكر، ونفوا ادعاءات الشاكية بشأن سرقتهم للمحصول الخاص بها.

واتخذت الإجراءات القانونية في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.