لمدة 10 أيام.. غلق كلى لطريق مصر أسوان الزراعى الغربى

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع القطار الكهربائى السريع الخط الأول أعلى طريق (مصر أسوان الزراعى الغربى) بالإتجاه القادم من مدينة العياط تجاه ميدان المنيب، الأمر الذى يستلزم غلق كلى لطريق مصر أسوان الزراعى الغربى بالإتجاه القادم من مدينة العياط إتجاه ميدان المنيب بالمنطقة المشار إليها ، وذلك لمدة (10 أيام) إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 31/3/2026م حتى صباح يوم الخميس الموافق 12/4/2026م على أن تكون فترة الأعمال بذات الإتجاه بدءً من (الساعة 12 صباحاً حتى الساعة 5:30 صباحاً) .وتحويل الحركة المرورية للقادم من مناطق مدينة العياط إتجاه ميدان المنيب بالدخول يميناً إلى مسار التحويلة المستحدثة بجوار مناطق الأعمال وإستكمال السير بمسار التحويلة ثم حتى العودة مرة أخرى إلى الطريق الأصلى عقب تجاوز منطقة الأعمال.



ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.