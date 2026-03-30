أثارت الجدل على السوشيال ميديا .. الداخلية تكشف حقيقة ساحرة الفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشورات تم تداولها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن تواجد إحدى الفتيات ترتدى ملابس وقناع وجه على شكل ساحرة بشوارع محافظة الفيوم بصورة أثارت الجدل بأوساط الأهالى.



بالفحص أمكن تحديد الفتاة المشار إليها (مقيمة بدائرة مركز شرطة إطسا) وبسؤالها قررت أنها تهوى فنى (النحت وتزيين الوجوه "المكياج") وتقوم بتصنيع قناعات الوجه "مسكات" بمحل سكنها وإرتدائها، وقيامها بتصوير ذلك أثناء تجولها بأحد الميادين بدائرة قسم شرطة أول الفيوم لجذب إنتباه المواطنين ونشر ذلك بصفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.