مخدرات أون لاين .. سقوط ديلر يروج لبيع الحشيش على السوشيال ميديا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات عدة منشورات تم تداولها بأحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنت ترويج القائم على النشر لبيع المواد المخدرة بالغربية.

بالفحص أمكن تحديد مالك الحساب (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود) ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدرى "الحشيش - الهيدرو" – 2 هاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على الحساب المشار إليه).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ونشر تلك المنشورات بمواقع التواصل الإجتماعى بهدف الترويج لنشاطه الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





