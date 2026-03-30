إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة نقل بالمنوفية

أصيب 7 أشخاص في انقلاب سيارة نقل محملة بالجزر اعلي الكوبري السريع بطريق طوخ طنبشا اتجاه القاهرة.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية اخطارا من مركز شرطة النجدة بانقلاب سيارة نقل محملة بالجزر أعلى الكوبري السريع بطريق طوخ طنبشا في اتجاه القاهرة.

وبالانتقال تبين إصابة 7 أشخاص بإصابات مختلفة وتبين أن المصابين هم “ م. ا” 45 سنة، “م. ن” 50 سنة، “إ. ف” 33 سنة، “أ. ع ” 39 سنة، “س. ن” 17 سنة، “ع. ن” 15 سنة، “ا. س” 17 سنة.

وتم نقل المصابين إلي المستشفي وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.