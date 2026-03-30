محافظ المنوفية يعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع قيادات الصحة لبحث تطوير الخدمات الطبية

عقد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية اجتماعًا تنسيقياً مع الدكتور عمرو مصطفى وكيل وزارة الصحة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لجهود تطوير القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ، بحضور الدكتور محمد سلامة مدير عام الطب العلاجي، الدكتور أحمد زكريا مدير عام الصيادلة ، الدكتورة جمالات الفقى مدير عام طب الأسنان ، أحمد زيدان مدير عام الشئون المالية والإدارية .

وفي مستهل الاجتماع، أكد المحافظ أن القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على تطوير الخدمات الصحية وتحقيق العدالة في توزيع الخدمة الطبية بما يضمن حصول المواطن على رعاية صحية لائقة وسريعة ، حيث تم مناقشة خطة مديرية الصحة بشأن إعادة توزيع الكوادر الطبية على المستشفيات والوحدات الصحية، وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل منشأة صحية، مع التركيز على سد العجز في التخصصات المختلفة وتحقيق العدالة في تقديم الخدمة خاصة بالمناطق الأكثر احتياجاً.

ووجّه المحافظ بضرورة تحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات البشرية المتاحة، والتأكيد على انتظام الأطقم الطبية داخل مواقع العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما تناول الاجتماع متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية من توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة، ووجه المحافظ بحصر شامل لجميع أعطال الأجهزة والخطة الزمنية للإصلاح من خلال لجنة فنية لمراجعتها ، موجها متابعة المخزون الإستراتيجى من الأدوية بشكل دورى وحصر نواقص الأدوية لتوفيرها وتوزيعها بشكل عادل لضمان استمرارية تقديم الخدمة دون معوقات ، بالإضافة إلى إعادة توزيع أخصائيين الصيدلة والأسنان علي مستوي المحافظة لتحسين بيئة العمل للأطقم الطبية بما ينعكس إيجابيًا في تقديم خدمات علاجية متميزة للمواطنين.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أهمية التنسيق المستمر بين مديرية الصحة وكافة الجهات المعنية والمتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية لرصد أي معوقات أو احتياجات عاجلة والعمل على حلها بشكل فوري، مشددًا على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى داخل جميع المنشآت الطبية.