لم يتبق منه سوي شال وشبشب.. التعرف على هوية فلاح صدمه قطار بالمنوفية

تمكن أهالي بركة السبع في محافظة المنوفية من التعرف علي جثمان شخص صدمه القطار أثناء مروره من مكان غير مخصص لعبور المشاه.

وتبين أن المتوفي من قرية الغوري التابعة لمركز بركة السبع ويدعي حسن عبد المعطي بدر.

وأكد الأهالي أن المتوفي صدمه القطار اثناء عبوره بالقرب من مزلقان السكة الحديد في بركة السبع.

وأوضح الأهالي أن المتوفي لم يتبق منه سوي شال وشبشب وصدمه القطار وحوله إلي اشلاء سقط جزء منها في بحر بركة السبع.

واكد الأهالي، أنه تم التعرف علي الجثمان بعد ساعات من البحث لمعرفة هوية المتوفي.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة ونقل اشلاء المتوفي الي مستشفي بركة السبع وتولت النيابة التحقيق.