محافظ المنوفية: الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد ملعب مركز شباب شنوان ضمن خطة التطوير الشاملة

صرح اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية عن إنتهاء أعمال إحلال وتجديد ملعب مركز شباب شنوان وفق أحدث المواصفات الفنية بتكلفة 900 ألف جنية ، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لتطوير مراكز الشباب وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية متكاملة تخدم أبناء القرى والمراكز، وبما يعزز دور وزارة الشباب والرياضة كمحور أساسي للتنمية المجتمعية وبناء أجيال قادرة على الإبداع والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

وأشار محافظ المنوفية أن المشروع يأتي في ضوء اهتمام الدولة بدعم قطاع الشباب والرياضة باعتباره أحد أهم محاور بناء الإنسان المصري، مشيراً إلى أن المحافظة تشهد حالياً تطوير في البنية التحتية للهيئات الشبابية بما يتواكب مع الطفرة التنموية التي تشهدها المحافظة ويعظم من إمكانات المنشآت الشبابية والرياضية لتقديم أفضل الخدمات لروادها من النشء والشباب ، مؤكدا أن الاستثمار فى الشباب هو استثمار في مستقبل الوطن، وأن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في دعم وتطوير المرافق الرياضية والشبابية.

وأوضح مدير مديرية الشباب والرياضة أن إجراءات الطرح والترسية تمت وفقاً للضوابط القانونية وتحت إشراف هندسي وفني كامل من مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، وأعمال الإحلال والتجديد بتمويل من اعتمادات الخطة المركزية لوزارة الشباب والرياضة، وبالتنسيق المستمر مع الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية بالوزارة لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية.