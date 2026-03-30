غلق إداري لمنشآت طبية في المنوفية وضبط أدوية مخدرة وأدوية منتهية الصلاحية

نفذت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة المنوفية بالتعاون مع الإدارات التابعة، حملة تفتيشية مكثفة على المنشآت الطبية الخاصة بمركزي الباجور وأشمون.

جاءت الحملة تحت إشراف مدير إدارة الطب العلاجي والقائم بعمل مدير إدارة العلاج الحر، وبمشاركة فرق التفتيش بالمديرية والإدارات الصحية، وبالتنسيق مع إدارات مكافحة العدوى، والسلامة والصحة المهنية، والمعامل، وهيئة الدواء المصرية.

أسفرت الحملة عن المرور على عدد من المستشفيات الخاصة، والمعامل، ومحال البصريات، والعيادات التخصصية، حيث تم تحرير إنذارات للمنشآت المخالفة، تنفيذ قرارات غلق إداري لعدد من المنشآت غير الملتزمة، ضبط أدوية مخدرة وأدوية منتهية الصلاحية، وذلك من خلال هيئة الدواء المصرية بقيادة الدكتورة هبة قطب.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة مستمرة وفق خطة مكثفة ومدروسة، تستهدف إحكام الرقابة ورفع كفاءة الأداء داخل تلك المنشآت، مشددًا على أن صحة وسلامة المواطنين تأتي على رأس أولويات المديرية.

وأضاف أن أي تقصير أو مخالفة سيتم التعامل معها بكل حزم وفقًا للقانون، مع استمرار تقديم الدعم الفني والإرشادي للمنشآت الملتزمة، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة.