قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 15 مايو 2026 في البنوك
هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن بالأسواق.. ماذا حدث؟
زعيم الديمقراطيين يحذر ترامب: لا يجب المساومة على تايوان تحت أي ظرف
طقس الجمعة.. شبورة مائية صباحا وحرارة شديدة بالجنوب تتخطى حاجز الـ 40
أسامة كمال: العالم يتجه لنظام دولي جديد بعد لقاء ترامب وشي جين بينج
زيادة تقترب من ألف جنيه خلال 48 ساعة.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس بنهاية التعاملات
مثلث برمودا يثير الجدل بعد اكتشاف لغز اختفاء السفن.. ما القصة؟
الجهاز الطبي لمنتخب الشباب ينجح في إنقاذ لاعب عمان
أحمد شوبير يكشف موقف الأهلي من شكوى الزمالك وملف توروب
توجيه رئاسي يدخل البهجة على 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات قبل العيد
محمد حمدي يبدأ المرحلة الثالثة من التأهيل بعد جراحة الرباط الصليبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصر تعزز حضورها داخل بريكس وتكثّف تحركها الاقتصادي والسياسي في إفريقيا

بريكس
بريكس
رحمة سمير

أكد السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مجموعة “بريكس” تمثل تكتلًا اقتصاديًا واعدًا يشهد توسعًا سريعًا، مشيرًا إلى أن أهميتها تنبع من حجمها السكاني والاقتصادي الكبير ودورها المتنامي في النظام العالمي.

تكتل اقتصادي ضخم وتأثير متزايد

وأوضح “خلاف” خلال برنامج يحدث في مصر، أن دول “بريكس” تضم نحو 3.5 مليار نسمة، أي قرابة 45% من سكان العالم، بإجمالي ناتج اقتصادي يصل إلى نحو 28 تريليون دولار، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول المجموعة وصل إلى حوالي 45 مليار دولار.

فرص اقتصادية واستثمارية لمصر

وأشار السفير إلى أن انضمام مصر يفتح آفاقًا واسعة للتعاون في مجالات الطاقة والتصنيع والبنية التحتية والتكنولوجيا، إلى جانب استفادة قطاع السياحة، حيث تستقبل مصر ملايين السياح من دول “بريكس”.

بريكس.. اقتصادي بالأساس مع تنسيق سياسي

وأكد أن التكتل ذو طبيعة اقتصادية في الأساس، لكنه يشهد أيضًا قدرًا من التنسيق السياسي بين الدول الأعضاء، بما يحقق مصالح مشتركة ويعزز التعاون متعدد الأطراف.

تحرك مصري نشط في إفريقيا

وفي سياق متصل، شدد على أن مصر تشهد توسعًا كبيرًا في علاقاتها مع القارة الإفريقية، موضحًا أن الفترة الأخيرة شهدت أكثر من 30 زيارة لوزير الخارجية للدول الإفريقية خلال عامين، مقارنة بفترات سابقة كان فيها الحضور محدودًا.

دبلوماسية شاملة: اقتصاد وأمن وتنمية

ولفت إلى أن التحرك المصري تجاه إفريقيا لم يعد سياسيًا فقط، بل أصبح يشمل أبعادًا اقتصادية واستثمارية وتنموية، إضافة إلى التعاون الأمني ومشروعات بناء القدرات والمشاركة في حفظ السلام، مؤكدًا وجود نشاط متكامل يخدم المصالح الوطنية المصرية.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الخارجية الاستثمار التجارة بريكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيت التموين

عبر 40 الف منفذ.. طرح زجاجة زيت بسعر 27 جنيها والسكر ب 12.60 جنيه

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يهبط 700 جنيه من القمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس

دواجن بيضاء

28 جنيها في الكيلو.. انهيار أسعار الدواجن بالمزارع والأسواق

أرملة وائل الإبراشي

أرملة وائل الإبراشي تدق ناقوس الخطر بسبب معاناة الأسرة بعد وفاة الزوج

محمد غنيم

بسبب الستات والكلاب .. أشرف زكي يلغي تصريح عمل محمد غنيم

موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

بيان عاجل من السعودية.. موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

العداد الكودي

بيان برلماني عاجل لوقف قرار إلغاء الشرائح للعدادات الكودية

ييس توروب

اعتذار 3 ومدرب مرفوض.. قائمة المرشحين لـ خلافة توروب في الأهلي

ترشيحاتنا

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

التنسيقية تبحث مع نقيب المهندسين ملفات التعاون المهني والتشريعي

الدكتور عبدالحليم علام

وفد التنسيقية يلتقي نقيب المحامين لبحث تعزيز التعاون المشترك في الملفات القانونية والتشريعية

الدكتور رضا فرحات

نائب رئيس حزب المؤتمر: مشاركة مصر في البريكس تعزز مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار

بالصور

تفاصيل الحالة الصحية لـ 21 مصاب في حريق مصنعي (بويات – كرتون) بالعاشر من رمضان

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق

طريقة عمل حلوى الدلوعة.. مزيج بين الكريم كراميل والفواكه

طريقة عمل حلوى الدلوعة
طريقة عمل حلوى الدلوعة
طريقة عمل حلوى الدلوعة

هرمون شائع يطيل عمر مرضى سرطان المخ.. دراسة تكشف مفاجأة

كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟
كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟
كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟

فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة صيفية ناعمة في تركيا.. بالأصفر الجذاب

إطلالة فرح شعبان في تركيا
إطلالة فرح شعبان في تركيا
إطلالة فرح شعبان في تركيا

فيديو

وصية عبدالرحمن أبو زهرة

عملوا بوصيته.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف سر طلبه الأخير قبل الوفاة

متحدثة الجيش الإسرائيلي وعبدالرحمن أبو زهرة

نسيتي دوره.. غضب واسع بعد نعي متحدثة جيش الاحتلال لعبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد