مصر تعزز حضورها داخل بريكس وتكثّف تحركها الاقتصادي والسياسي في إفريقيا

أكد السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مجموعة “بريكس” تمثل تكتلًا اقتصاديًا واعدًا يشهد توسعًا سريعًا، مشيرًا إلى أن أهميتها تنبع من حجمها السكاني والاقتصادي الكبير ودورها المتنامي في النظام العالمي.

تكتل اقتصادي ضخم وتأثير متزايد

وأوضح “خلاف” خلال برنامج يحدث في مصر، أن دول “بريكس” تضم نحو 3.5 مليار نسمة، أي قرابة 45% من سكان العالم، بإجمالي ناتج اقتصادي يصل إلى نحو 28 تريليون دولار، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول المجموعة وصل إلى حوالي 45 مليار دولار.

فرص اقتصادية واستثمارية لمصر

وأشار السفير إلى أن انضمام مصر يفتح آفاقًا واسعة للتعاون في مجالات الطاقة والتصنيع والبنية التحتية والتكنولوجيا، إلى جانب استفادة قطاع السياحة، حيث تستقبل مصر ملايين السياح من دول “بريكس”.

بريكس.. اقتصادي بالأساس مع تنسيق سياسي

وأكد أن التكتل ذو طبيعة اقتصادية في الأساس، لكنه يشهد أيضًا قدرًا من التنسيق السياسي بين الدول الأعضاء، بما يحقق مصالح مشتركة ويعزز التعاون متعدد الأطراف.

تحرك مصري نشط في إفريقيا

وفي سياق متصل، شدد على أن مصر تشهد توسعًا كبيرًا في علاقاتها مع القارة الإفريقية، موضحًا أن الفترة الأخيرة شهدت أكثر من 30 زيارة لوزير الخارجية للدول الإفريقية خلال عامين، مقارنة بفترات سابقة كان فيها الحضور محدودًا.

دبلوماسية شاملة: اقتصاد وأمن وتنمية

ولفت إلى أن التحرك المصري تجاه إفريقيا لم يعد سياسيًا فقط، بل أصبح يشمل أبعادًا اقتصادية واستثمارية وتنموية، إضافة إلى التعاون الأمني ومشروعات بناء القدرات والمشاركة في حفظ السلام، مؤكدًا وجود نشاط متكامل يخدم المصالح الوطنية المصرية.