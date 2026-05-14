ماهر فرغلي: دعم خارجي مستمر للإخوان عبر واجهات وتنقلات بهويات بديلة

أكد ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، أن جماعة الإخوان ما زالت، تستفيد من دعم يأتي من أطراف خارجية، موضحًا أن هذا الدعم لا يقتصر على الجوانب المالية فقط، بل يمتد إلى تسهيلات تنظيمية ولوجيستية تساعد بعض عناصرها على التحرك في عدد من الدول.

وقال ماهر فرغلي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن بعض الأفراد المرتبطين بالتنظيم يحصلون على وثائق سفر أو هويات بديلة، بما يتيح لهم تجاوز القيود المفروضة عليهم في بعض الدول ومواصلة نشاطهم خارج نطاق الملاحقة.

إدارة التمويل أو تقديم الدعم

وأشار إلى أن جزءًا من النشاط المالي يتم عبر شبكات منتشرة داخل أوروبا، لاسيما في لندن، حيث تُستخدم كيانات وشخصيات وسيطة في إدارة التمويل أو تقديم الدعم، على حد تعبيره.