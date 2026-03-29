ضبط شخص تعدى على آخر بسلاح أبيض في المنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض بالمنوفية.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأنه بتاريخ 23/ الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول (عاطل "مصاب بجرح قطعى" – مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية) طرف ثان (أحد الأشخاص –مقيم بذات الدائرة) لخلافات بينهما حول الجيرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بالضرب بسلاح أبيض مُحدثاً إصابته المنوه عنها.

أمكن ضبط الطرف الثانى، وبحوزته الأداة المستخدمة فى التعدى (سلاح أبيض)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.