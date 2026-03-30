تحرير 22 محضر مخالفات مخابز وأسواق وضبط 37 شيكارة دقيق مجهول المصدر في المنوفية

كلف اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والخاصة وتشديد الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات التموينية ومواصلة الحملات الرقابية المكثفة والتصدي لكافة صور التلاعب بالسلع المدعمة والغذائية تحقيقاً للصالح العام.

شنت الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان حملة تفتيشية مفاجئة بالتنسيق مع مديرية التموين للمرور على المخابز السياحية والمحلات الغير مرخصه بنطاق المدينة ، أسفرت عن تحرير 14محضر تنوع ما بين ( 3محاضر مزاوله نشاط بدون ترخيص ، 8 محاضر عدم إعلان عن الاسعار ، 2محضر غلق لمحلات تموينية مخالفة) ، مع ضبط 37شكارة دقيق مجهول المصدر.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور من شن حملة تموينية موسعة على الاسواق والمحال التجارية ، أسفرت عن تحرير ٨ محاضر عدم اعلان عن الاسعار واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.

وأكد محافظ المنوفية استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي أو تستهدف الاتجار غير المشروع بالسلع المدعمة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.