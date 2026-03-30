القبض على شخصين في ضرب وسب أسرة بالإسكندرية

كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر (متواجد حالياً للعمل خارج البلاد) من قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على أسرته وتهديدهم بإستخدام أسلحة بيضاء بالغربية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة بالغربية من والد الشاكى بتضرره من (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة القسم) لقيامهما بالتعدى عليه بالسب والضرب "دون حدوث إصابات" وتهديده بإستخدام أسلحة بيضاء كانت بحوزتهما لخلافات عائلية بينهم .





أمكن ضبط المشكو فى حقهما ، وبحوزتهما الأسلحة البيضاء المستخدمة فى التعدى ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه..وتولت النيابة العامه التحقيق.

