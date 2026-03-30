أزعجوا المواطنين .. القبض على قائدى 9 دراجات نارية بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أهالى أحد الأحياء بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية من مستقلى دراجات نارية لقيامهم بالتجمع فى وقت متأخر من الليل وتشغيل أصوات صاخبة وإزعاج قاطنى المنطقة.



بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجات النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية" وقائديها (9 عاطلين – مقيمين بدائرة قسم شرطة مينا البصل) ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد اللهو.

تم التحفظ على الدراجات النارية. وإتخاذ الإجراءات القانونية.