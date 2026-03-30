حجز محاكمة طليق رحمة محسن للنطق بالحكم

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حجز محاكمة طليق المطربة رحمة محسن، للنطق بالحكم في جلسة 27 أبريل المقبل، وذلك في القضية المتهم فيها بنشر وتسريب مقاطع فيديو خاصة وخادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ رسمي تقدمت به الفنانة، اتهمت خلاله طليقها بابتزازها وتهديدها بنشر تلك المقاطع مقابل الحصول على مبالغ مالية، إلى جانب اتهامه بالتعدي على حرمة حياتها الخاصة والإساءة إليها عبر التشهير.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، حيث أمرت بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار فحص الأدلة الفنية وتتبع مصادر نشر المقاطع محل الاتهام، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية واتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.