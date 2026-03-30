الرئيس السيسي يشهد التوقيع على الاتفاقية الإطارية للتعاون في مجال الغاز الطبيعي بين مصر وقبرص

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مراسم التوقيع على الاتفاقية الإطارية للتعاون في مجال الغاز الطبيعي بين مصر وقبرص، حيث قام بالتوقيع من الجانب المصري المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وعن الجانب القبرصي مايكل دميانوس وزير الطاقة والتجارة والصناعة.



كما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الجمهورية القبرصية نيكوس كريستودوليدس، بقص الشريط إيذاناً بافتتاح معرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026" بمبنى المعارض، حيث تفقد الزعيمان أجنحة وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، وشركة أباتشي الأمريكية، ووزارة الطاقة القبرصية، وشركة دراجون أويل الإماراتية.

وأعرب الرئيس"كريستودوليدس" عن بالغ شكره وتقديره للرئيس السيسي لحرصه الدائم على تعزيز التعاون مع قبرص في كافة المجالات، مشدداً على اعتزاز بلاده بالعلاقة المحورية مع مصر.

