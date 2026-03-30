تكامل في قطاع الطاقة والغاز.. الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيلا عن أوجه التعاون مع قبرص

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلم تسجيلي لمختلف أوجه التعاون والتنسيق والتكامل الاقتصادي بين مصر وقبرص وذلك خلال فعاليات مؤتمر مصر للطاقة إيجبس 2026 .

وتحدث الفيلم التسجيلي عن التكامل والتعاون الاقتصادي في قطاع الطاقة والغاز.



وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الجمهورية القبرصية نيكوس كريستودوليدس، بقص الشريط إيذاناً بافتتاح معرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026" بمبنى المعارض، حيث تفقد الزعيمان أجنحة وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، وشركة أباتشي الأمريكية، ووزارة الطاقة القبرصية، وشركة دراجون أويل الإماراتية.

وأعرب الرئيس"كريستودوليدس" عن بالغ شكره وتقديره للسيد الرئيس لحرصه الدائم على تعزيز التعاون مع قبرص في كافة المجالات، مشدداً على اعتزاز بلاده بالعلاقة المحورية مع مصر.

