بسبب الحرب بالشرق الأوسط.. الرئيس السيسي يحذر: أسعار الوقود قد تقفز لأكثر من 200 دولار للبرميل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الكثير من إمدادات الطاقة سواء من النفط او الغاز التي كانت تتحرك من الخليج توقفت بسبب الازمة المتواجدة بالشرق الأوسط ويصعب نقلها للأسواق العالمية ".

وقال الرئيس السيسي في كلمته في فعاليات مؤتمر ومعرض مصر للطاقة إيجبس 2026، :" شكرا لشركائنا على حضور فعاليات مؤتمر مصر للطاقة ومهم إننا نتناقش بشفافية عمق لما يحدث الأن وتداعياته على الاقتصاد العالمي ".



ولفت الرئيس السيسي:" حتى الآن قد لا نشعر بمدى عمق الصدمة لأن الكثير من الدول كانت تمتلك احتياطيات بأسعار معقولة".

وتابع الرئيس السيسي:" استمرار الحرب لفترة أطول من ذلك واستهداف منشآت الطاقة للإنتاج ومصافي النفط بالمنطقة سيكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي وأسعار الوقود قد تقفز لأكثر من 200 دولار للبرميل وفق حديث الكثير من المحللين وهذه أسعار ليست مبالغ فيها ".

