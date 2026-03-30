الرئيس السيسي لـ نظيره القبرصي بمعرض الطاقة : مش هنقدر نستغنى عنك في المؤتمرات القادمة

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور نيكوس كريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص، لـ مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس "2026" في نسخته التاسعة.

وقال الرئيس السيسي لـ نظيره القبرصي:" مش هنقدر نستغنى عنك في المؤتمرات القادمة، كونك تحضر مؤتمر الطاقة معنا للمرة الثانية".

وأضاف الرئيس السيسي، أنه يشكر جميع الحضور في ظل الظروف الحالية.

أكد الرئيس السيسي أن العمل جاري لدخول حقول الإنتاج القبرصية للسوق العالمي وتسهيلات ربطها بمحطات الإسالة المصرية.

وأشار الرئيس إلى أن استمرار الحرب سوف يترتب عليه تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الوقود والأسمدة والمنتجات الزراعية، وهو ما ستترتب عليه تداعيات سلبية على الدول النامية، وخاصة الدول التي تمر بظروف اقتصادية هشة.

وأكد الرئيس، على تحسب مصر من استمرار الحرب، مشيراً إلى سابق ندائه للرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إبان الحرب على قطاع غزة، وما أكده سيادته آنذاك من أن الرئيس ترامب هو الوحيد القادر على وقف تلك الحرب، وهو ما أسفر عن انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام وتبني خطة الرئيس ترامب للسلام والتي أنهت الحرب.