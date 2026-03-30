للحماية من أعراض الشيخوخة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكرنب البنفسجى؟

يحتوي الكرنب الأحمر على الألياف الصحية، والتي تساعد على الشعور بالشبع وإنقاص الوزن الزائد والخسيس، إضافةإلى أنه يحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية، ولهذا من المهم الحرص على تناول الملفوف الأحمر للتخسيس، سواء في أطباق مثل الشوربة أو السلطة.

وفى هذا التقرير نعرض لكم فوائد الكرنب الاحمر وفقا لموقع ديلى ميديكال.

1-السرطان:

يحتوي الكرنب على مركبات نباتية ضرورية لصحتنا أبرزها الجلوكوسينولات التي تتحول إلى إيزوثيوسيانات في الجسم المعروفة بتأثيراتها الوقائية ضد بعض أنواع السرطان، كما يحتوي الكرنب على عنصر غذائي آخر يحمي من السرطان يسمى السلفورافان.

2-علاج الأمعاء:

يساعد الكرنب على تحسين الهضم ويعزز حركة الأمعاء المنتظمة، إذا تم طهيه بطريقة صحية مما يقلل من خطر الإمساك ويحتوي على البريبايوتكس الذي يعمل على تقليل درجة حموضة الأمعاء، مما قد يمنع البكتيريا الضارة المحتملة، مثل الإشريكية القولونية من النمو.

3-للحماية من أعراض الشيخوخة:

يحتوي الكرنب الأحمر على فيتامين ج، إضافة إلى فيتامين هـ، والذي يساعد على التقليل من أعراض الشيخوخة التي من الممكن أن يتعرض إليها الإنسان مع التقدم في السن، إضافة إلى التخلص من التجاعيد التي تصيب البشرة، وهذا بفضل المواد المضادة للأكسدة.



4-للحامل:

حمض الفوليك هو عنصر غذائي ينصح به في النظام الغذائي المناسب للحوامل، حيث يبدو أن هذا العنصر الغذائي يدعم النمو الصحي للحبل الشوكي و توفر حصة واحدة من الكرنب 10% من القيمة اليومية لحمض الفوليك، مما يساعد الحوامل على الحصول على هذا العنصر الغذائي الرئيسي في نظامهن الغذائي ببساطة عن طريق تضمين هذه الخضار في أطباقهن.