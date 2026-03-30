تغريم يارا تامر زوجة مسلم 20 ألف جنيه في سب البلوجر أروى قاسم

قضت المحكمة المختصة بإدانة يارا تامر، زوجة المطرب مسلم، وتغريمها مبلغ 20 ألف جنيه، مع إلزامها بسداد تعويض مدني مؤقت، وذلك على خلفية القضية المنظورة أمامها في اتهامها بسب البلوجر أروى قاسم.

ومن جانبه، أعلن فريق الدفاع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على الحكم، حيث يجري حاليًا إعداد مذكرة لتقديمها إلى النيابة العامة، تمهيدًا لاستئناف الحكم والمطالبة بتغليظ العقوبة.



وأعلنت يارا تامر زوجة مسلم مطرب المهرجانات الشعبية، اتخاذها الإجراءات القانونية ضد البلوجر أروى قاسم بتهمة السب والقذف.

ونشرت يارا زوجة مسلم استوري عبر إنستجرام،وكتبت: “أنا نازلة أنا وزوجي مسلم نعمل محضر فيها، وجوزي هيطلع يعرفها مقامها عشان تبقى تتكلم عن ستها، وأنا لم أتعاطى المخدرات كما ادعت أروى قاسم، الصور اللي تقصدها كنت مريضة وفي المستشفى”.