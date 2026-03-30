السجن 5 سنوات وغرامة 10 ملايين جنيه ورد 14 مليونًا في قضية منصة FBC

قضت المحكمة المختصة بمعاقبة أحد المتهمين بالسجن لمدة 5 سنوات، وتغريمه 10 ملايين جنيه، مع إلزامه برد مبلغ 14 مليون جنيه، وذلك على خلفية إدانته في قضية تتعلق بمنصة FBC.

وكشفت التحقيقات تورط المتهم في مخالفات مالية والاستيلاء على أموال من المواطنين عبر المنصة بطرق غير مشروعة، ما تسبب في إلحاق أضرار بعدد من الضحايا.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أهمية التصدي لجرائم النصب الإلكتروني، وتشديد العقوبات لردع القائمين على مثل هذه الكيانات الوهمية التي تستهدف الاستيلاء على أموال المواطنين.