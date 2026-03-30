مصطفى بكري: باب المندب شريان اقتصادي.. وإغلاقه كارثة كبرى

حذر الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، من تداعيات إقدام جماعة الحوثي اليمنية على إغلاق مضيق باب المندب أمام الملاحة العابرة من وإلى قناة السويس، مشددا على أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الخسائر الاقتصادية المترتبة على هذه الخطوة.

وكتب بكري في تغريدة له عبر حسابه على "إكس": "يجب أن تعلم جماعة الحوثي أن مصر لن تصمت في حال تهديد أمنها القومي أو إغلاق مضيق باب المندب.. لقد صمتت مصر كثيرًا رغم الخسائر التي تكبدتها في الفترة الماضية، لكن لا أظن أنها ستصمت أمام تهديدات الإغلاق. فالمضيق يُعد الشريان الاقتصادي لمصر، وإغلاقه كارثة كبرى."

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، حذر اليوم، من التداعيات الجسيمة على الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الطاقة، جراء استمرار الحرب الراهنة في الشرق الأوسط، مشددا على ضرورة تضافر الجهود لوقفها على وجه السرعة.