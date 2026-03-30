الرئيس السيسي: سداد مستحقات الشركاء بالبترول في يونيو 2026

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس "2026" في نسخته التاسعة، أنه جلس مع الشركاء العاملين في مجال الطاقة، وأنه وعدهم بـ: "لن نتقاعس في تسديد مستحقاتهم، وحتى الـ 1.3 مليار دولار المتبقية سيتم تسديدها خلال الأشهر المقبلة، وتحديدًا في يونيو 2026 ".

وأضاف أنه يشكر شركات الطاقة التي تعمل في مصر، بسبب عملهم في ظل الظروف التي مرت بها مصر، موضحًا أن التوقف في قطاع الطاقة يكون له تأثير بعد ذلك، وآن العمل في هذا المجال يحتاج لـ سنوات.

أكد الرئيس السيسي أن العمل جاري لدخول حقول الإنتاج القبرصية للسوق العالمي وتسهيلات ربطها بمحطات الإسالة المصرية.

وأشار الرئيس إلى أن استمرار الحرب سوف يترتب عليه تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الوقود والأسمدة والمنتجات الزراعية، وهو ما ستترتب عليه تداعيات سلبية على الدول النامية، وخاصة الدول التي تمر بظروف اقتصادية هشة.

وأكد الرئيس، على تحسب مصر من استمرار الحرب، مشيراً إلى سابق ندائه للرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إبان الحرب على قطاع غزة، وما أكده سيادته آنذاك من أن الرئيس ترامب هو الوحيد القادر على وقف تلك الحرب، وهو ما أسفر عن انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام وتبني خطة الرئيس ترامب للسلام والتي أنهت الحرب.