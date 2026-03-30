مندوبية فلسطين لدى الجامعة العربية تستقبل وفدا من الأسرى المحررين

أ ش أ

استقبل المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، وفداً من الأسرى المحررين المبعدين إلى جمهورية مصر العربية.

تناول اللقاء أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية، والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى، من بينها التعذيب الجسدي والنفسي، والتجويع والإهمال الطبي المتعمد، والاعتقال الإداري، إضافة إلى العزل الانفرادي، والاقتحامات المتكررة للأقسام، ومنع الزيارات العائلية وفرض العقوبات الجماعية.

وتطرق الاجتماع إلى ما يُعرف بـ"قانون الإعدام" الذي يجري تداوله في الكنيست، في ظل مساعٍ حثيثة من حكومة الاحتلال لاستكمال تشريعه، الأمر الذي يُعد تصعيداً خطيراً يستهدف حياة الأسرى الفلسطينيين، وينتهك قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.

وتناول اللقاء كذلك التهديدات الإسرائيلية التي تلاحق الأسرى المحررين حتى بعد إبعادهم، بما في ذلك الملاحقة الأمنية والضغط على عائلاتهم، في انتهاك واضح للضمانات الدولية المكفولة لهم.

