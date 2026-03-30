التحقيق مع شخص منع تسليم قطعة أرض لمالكها الجديد بالفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام آخر بالإستيلاء على قطعة أرض زراعية ملكه بمساعدة شقيقه "ضابط شرطة" بالفيوم.



بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود نزاع قضائى حول قطعة أرض زراعية مساحتها "3 فدان" كائنة بنطاق مركز شرطة سنورس بالفيوم بين طرف أول (شخصين) وطرف ثان (5 أشخاص من بينهم الشاكى "لـ 2 منهم معلومات جنائية") جميعهم مقيمين بمحافظة الفيوم ، حيث أنه فى غضون عامى " 2023 ، 2024 " صدر حكم قضائى بتمكين أحد أفراد الطرف الأول قطعة الأرض المشار إليها وتم تسليمه مساحة "2 فدان" منها ولم ترد الصيغة التنفيذية للجزء الأخير، وبتاريخ 1 /7/2025 قامت إحدى الجمعيات التأمينية التابعة لضباط الشرطة بالفيوم بشراء الـ 2 فدان من الطرف الأول دون إستلامها وإعادة بيعها لأحد الأشخاص ، وبتاريخ 24 الجارى وأثناء قيام الطرف الأول بتسليم قطعة الأرض للمشترى الجديد قام أفراد الطرف الثانى بالتعدى عليهم ومنعهم من تسليمها وقام أحد أفراد الطرف الثانى بتصوير مقطع فيديو ونشره بمواقع التواصل الإجتماعى لمحاولة غل يد الأجهزة الأمنية عن إتخاذ الإجراءات القانونية .. كما تبين عدم تدخل شقيق المشكو فى حقه فى تلك الخلافات.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.