4 إجراءات.. كيف يفكر حسام حسن في ودية مصر وإسبانيا؟

يختتم منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن المدير الفني تدريباته مساء اليوم استعدادا للمواجهة الودية مع إسبانيا استعدادا للمشاركة في كأس العالم في شهر يونيو2026.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره المنتخب الإسباني في التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء على استاد آر سي دي إي في مدينة برشلونة استعدادا للإستحقاقات الرسمية لكأس العالم المقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

صلابة دفاعية لتحقيق نتيجة إيجابية

ويسعي حسام حسن لوضع خطة متكاملة تجمع بين المرونة الهجومية والصلابة الدفاعية والتركيز على الإلتزام الدفاعي والإستعانة بخبرات مدافعين دوليين وفى مقدمتهم رامي ربيعة وياسر إبراهيم وحسام عبدالمجيد وحمدي فتحي.

ويعد إعتماد حسام حسن على الثلاثى رامى ربيعة وياسر إبراهيم وحمدى فتحى فى قلب دفاع المنتخب أمام إسبانيا بهدف التأمين الدفاعى لإفشال هجمات الماتادور الإسباني ومواجهة سرعات لامين يامال وفيران توريس.

حسام حسن يسعى لإستغلال نجوم سوبر أمام إسبانبا

لن يفوت المدير الفني الفرصة للإعتماد على الهجمات المرتدة وسرعات عمر مرموش المحترف داخل صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي ومهارات هيثم حسن المحترف في صفوف ريال أوفييد الإسباني إلى جانب ثنائيات زيزو وتريزيجيه.

تنبيه واجب النفاذ

حرص العميد حسام حسن بالتنبيه على لاعبيه بعدم استقبال أية أهداف مبكرة نظرا لإنها سوف تؤثر على معنويات منتخب مصر في ودية إسبانيا وتكون عائق أمام اللاعبين وتفقدهم تركيزهم.

تصنيف الفيفا لمنتخب الفراعنة بعد الفوز على السعودية

أكد المدير الفني على لاعبيه بضرورة التركيز علي أنها مباراة قوية وهامة في مشوار منتخب مصر لتحسين تصنيف منتخب الفراعنة في الفيفا.

واحتل المنتخب المصري المركز ال29 عالميا والخامس أفريقيا بعدما حقق الفوز على الرأس الأخضر برباعية نظيفة وأحرز الأهداف كل من إسلام مرعي ومحمود حسن تريزيجية وأحمد سيد زيزو وعمر مرموش.

8 تبديلات في ودية مصر وإسبانيا

يسعى المدير الفني لإستغلال الموافقة على الدفع بـ 8 تبديلات في ودية مصر وإسبانيا والدفع بعناصر تتمتع بخبرات دولية تساهم فى الظهور بشكل قوي أمام الماتدور الإسباني حيث تضم القائمة نجوم كبيرة على الصعيد المحلي والعالمي.