أبو زهرة: حسام حسن غضب من السفر الطويل ولم يرفض خوض مباراة إسبانيا

كشف مصطفى أبوزهرة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن رغبة هيثم حسن حسمت انضمامه لمنتخب مصر الأول لكرة القدم.

وقال أبوزهرة، في تصريحات عبر برنامج «لعبة والتانية»، على راديو «ميجا إف إم»: «رغبة هيثم حسن وراء اختياره تمثيل منتخب مصر دون البلاد الأخرى».

وأضاف: «هيثم حسن هو من اختار تمثيل منتخب مصر وطلب اللعب معنا بسبب مشروع منتخب مصر».

وتابع: «هيثم حسن دخل قلوب المصريين وسيقدم إضافة قوية لمنتخب مصر وهو من طلب اللعب لمنتخب مصر وهناك مشروع لتطوير الكرة المصرية والفترة القادمة ستشهد وجود العديد من اللاعبين المزدوجي الجنسية ولكن لن نضم أي لاعب آخر قبل كاس العالم».

اختتم: «حسام حسن لم يرفض خوض مباراة إسبانيا ولكن غاضب من فكرة السفر الطويل بسبب الإجهاد البدني للاعبين، سنخوض مباراة ودية أمام البرازيل قبل السفر إلى كأس العالم ونتمنى إقامة مباراة ودية أخرى على ملعب العاصمة الإدارية وكل اللاعبين جاهزين لمواجهة إسبانيا».