استشاري الكبد: حقنة القهوة إجراء غير قانوني ويحاسب عليه

علّق الدكتور محمد عز العرب استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير، على ما يُعرف إعلاميًا بـ"حقنة القهوة الشرجية"، مؤكدًا أن هذا النوع من الإجراءات لا يدخل في إطار الممارسة الطبية المعتمدة.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، إن الإجراء محل النقاش غير قانوني ويُحاسب عليه، مشددًا على أن التعامل مع جسم الإنسان لا يجوز أن يتم إلا من خلال المتخصصين فقط، وأن أي تدخل خارج الإطار الطبي الرسمي يُعد تجاوزًا خطيرًا.

وأوضح خلال المداخلة أن الاطلاع على جسم الإنسان غير متاح لأي شخص، مؤكدًا أن القدسية الطبية تفرض أن يكون التعامل مع الجسد من خلال الطبيب والفريق المعاون فقط، وأن ما يُطرح من ممارسات شعبية لا يمكن اعتباره بديلاً عن الطب.

وأشار إلى أن أي ادعاءات بوجود تجارب شعبية أو استخدامات غير طبية يجب أن تخضع للتجربة العلمية المنظمة وفق القوانين الرسمية، محذرًا من أن استخدام مواد مثل القهوة بطريقة غير علمية قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة على صحة الإنسان.

