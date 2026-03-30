دورة شمال إفريقيا.. المغرب يباغت منتخب مصر بهدف في الشوط الأول

أحرز منتخب المغرب الهدف الأول في شباك منتخب مصر من عمر الشوط الأول، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد الإتحاد العسكري في الجولة الثانية ببطولة شمال إفريقيا المقامة في ليبيا والمؤهلة لكأس الأمم للناشئين.

وجاء هدف منتخب المغرب في الدقيقة 24، عن طريق رامي الوجماني.

وجاء تشكيل منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 كالتالي:

حراسة المرمى: مالك عمرو.

الدفاع: ياسين تامر - عادل علاء - أمير حسن - محمد جمال.

الوسط: أحمد بشير - براء محمود - أحمد صفوت.

الهجوم: دانيال تامر "داني" - يوسف عثمان - خالد مختار.

ويجلس على دكة البدلاء: محمد عبيد ـ آدم يوسف - عبدالله عمرو - أحمد محروس "ميدو" - عمر عبدالرحيم - سيف كريم - أدهم حسيب - زياد سعودي - عبد العزيز خالد.